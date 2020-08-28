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Коронавірус вплинув на психічне здоров'я людей – ВООЗ

Аня Мартинюк 28 серпня 2020, 07:35
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Коронавірус вплинув на психічне здоров'я людей – ВООЗ

Голова ВООЗ зауважив, що проблема психічного здоров’я була дещо забута. 

Новину передає «Преса України».

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус виступив із важливою заявою. За його словами, коронавірус вплинув на психічне здоров'я людей. Мова йде про мільйони людей у всьому світі.

«COVID-19 вплинув на психічне здоров'я мільйонів в тому, що стосується викликаної ним тривоги і страху, а також порушення роботи служб з підтримки психічного здоров'я», - йшлось у його заяві.

Також він підкреслив, що пандемія мала глибокий вплив через «відсутність соціальної взаємодії». Гебрейесус зауважив, що до пандемії проблема глобальної охорони психічного здоров'я була забута.

 

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