Українців з Covid-19 більше не хоронитимуть у мішках – Ляшко

Аня Мартинюк 27 серпня 2020, 14:54

Однак, в деяких випадках до такої практики все ж вдаватимуться.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 серпня, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко дав інтерв’ю. У ньому він прокоментував практику поховання померлих від коронавірусу українців у герметичному пакеті. За його словами, більше до такого вдаватися ніхто не буде.

Нагадаємо, у серпні МОЗ оновило рекомендації щодо правил поховання померлих від китайського вірусу. Серед них – поховання у герметичному пакеті. Тепер же до такого алгоритму вдаватися виключно при певних обставинах.

«Ми оновили рекомендації по захороненню, пішли на спрощення. Там написано використовувати мішки в разі, якщо з тіла померлого виділяється неадекватно велика кількість рідини. Якщо виділяється, то можуть звернути, тому що можуть бути бризки і є ризик потенційного потрапляння крапель. Але питання обробки тіла, і питання прощання. Ми рекомендуємо уникати скупчення людей», - заявив Ляшко.

Нагадаємо, за минулу добу Україна встановила антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу – 49. За весь період спостереження померли 2403 пацієнти.