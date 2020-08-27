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Однак, в деяких випадках до такої практики все ж вдаватимуться.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 серпня, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко дав інтерв’ю. У ньому він прокоментував практику поховання померлих від коронавірусу українців у герметичному пакеті. За його словами, більше до такого вдаватися ніхто не буде.
Нагадаємо, у серпні МОЗ оновило рекомендації щодо правил поховання померлих від китайського вірусу. Серед них – поховання у герметичному пакеті. Тепер же до такого алгоритму вдаватися виключно при певних обставинах.
«Ми оновили рекомендації по захороненню, пішли на спрощення. Там написано використовувати мішки в разі, якщо з тіла померлого виділяється неадекватно велика кількість рідини. Якщо виділяється, то можуть звернути, тому що можуть бути бризки і є ризик потенційного потрапляння крапель. Але питання обробки тіла, і питання прощання. Ми рекомендуємо уникати скупчення людей», - заявив Ляшко.
Нагадаємо, за минулу добу Україна встановила антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу – 49. За весь період спостереження померли 2403 пацієнти.
14:54: Українців з Covid-19 більше не хоронитимуть у мішках – Ляшко
12:45: Кенія стала першою країною, яка отримала «Знак безпечного туризму»
12:07: В Україні знову побільшало хворих на коронавірус – МОЗ
09:44: Дві третини українців віднесли себе до бідних – Держстат
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