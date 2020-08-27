Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні знову побільшало хворих на коронавірус – МОЗ
  • Незалежна Україна отримає від Байдена-президента летальну зброю
  • В Україні 1658 нових хворих на коронавірус

Українців з Covid-19 більше не хоронитимуть у мішках – Ляшко

Аня Мартинюк 27 серпня 2020, 14:54
Версія для друку
Українців з Covid-19 більше не хоронитимуть у мішках – Ляшко

Однак, в деяких випадках до такої практики все ж вдаватимуться. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 серпня, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко дав інтерв’ю. У ньому він прокоментував практику поховання померлих від коронавірусу українців у герметичному пакеті. За його словами, більше до такого вдаватися ніхто не буде.

Нагадаємо, у серпні МОЗ оновило рекомендації щодо правил поховання померлих від китайського вірусу. Серед них – поховання у герметичному пакеті. Тепер же до такого алгоритму вдаватися виключно при певних обставинах.

«Ми оновили рекомендації по захороненню, пішли на спрощення. Там написано використовувати мішки в разі, якщо з тіла померлого виділяється неадекватно велика кількість рідини. Якщо виділяється, то можуть звернути, тому що можуть бути бризки і є ризик потенційного потрапляння крапель. Але питання обробки тіла, і питання прощання. Ми рекомендуємо уникати скупчення людей», - заявив Ляшко.

Нагадаємо, за минулу добу Україна встановила антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу – 49. За весь період спостереження померли 2403 пацієнти.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції