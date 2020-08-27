Статки Безоса перевалили за $200 мільярдів

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56-річний підприємець побив власний рекорд.
Новину передає «Преса України».
За даними видання Forbes, творець Amazon Джефф Безос побив власний рекорд за статками. Стан 56-річного Безоса склав 204,6 млрд доларів. Варто зазначити, що за рік акції Amazon зросли на 4,9 мільярда доларів.
В результаті Безос залишається найбагатшою людиною у світі. Слідом за ним з 116,1 млрд доларів розмістився Білл Гейтс.
Нагадаємо, Безос володіє 11% акцій Amazon. Крім того, він володіє газетою Washington, аерокосмічною компанією Blue Origin та іншими інвестиціями.
12:45: Кенія стала першою країною, яка отримала «Знак безпечного туризму»
12:07: В Україні знову побільшало хворих на коронавірус – МОЗ
09:44: Дві третини українців віднесли себе до бідних – Держстат
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