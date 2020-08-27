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Статки Безоса перевалили за $200 мільярдів

Аня Мартинюк 27 серпня 2020, 14:24
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Статки Безоса перевалили за $200 мільярдів

56-річний підприємець побив власний рекорд.

Новину передає «Преса України».

За даними видання Forbes, творець Amazon Джефф Безос побив власний рекорд за статками. Стан 56-річного Безоса склав 204,6 млрд доларів. Варто зазначити, що за рік акції Amazon зросли на 4,9 мільярда доларів. 

В результаті Безос залишається найбагатшою людиною у світі. Слідом за ним з 116,1 млрд доларів розмістився Білл Гейтс.

Нагадаємо, Безос володіє 11% акцій Amazon. Крім того, він володіє газетою Washington, аерокосмічною компанією Blue Origin та іншими інвестиціями.

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