Жмак вирішив розділити Укрзалізницю на 4 компанії

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Для початку буде виділено чотири інтегровані бізнес-одиниці.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 серпня, стало відомо, що новий голова Укрзалізниці Володимир Жмак виступив з ініціативою розділити держпідприємство на 4 вертикально інтегровані бізнес-одиниці. А саме вантажні перевезення, пасажирські перевезення, інфраструктуру та контейнерні перевезення.
Відповідну заяву він зробив в останньому інтерв’ю.
«Я хочу виділити в «Укрзалізниці» чотири вертикально інтегровані бізнес-одиниці, з окремими балансами, які спроможні порахувати свої доходи та збитки», - пояснив він.
За словами Жмака, бізнес-одиниці в результаті стануть окремими компаніями у складі холдингу. Нагадаємо, Жмак був затверджений Кабміном на посаду голови Укрзалізниці 26 серпня.
12:45: Кенія стала першою країною, яка отримала «Знак безпечного туризму»
12:07: В Україні знову побільшало хворих на коронавірус – МОЗ
09:44: Дві третини українців віднесли себе до бідних – Держстат
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