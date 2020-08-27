Жмак вирішив розділити Укрзалізницю на 4 компанії

Аня Мартинюк 27 серпня 2020, 13:51

Для початку буде виділено чотири інтегровані бізнес-одиниці.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 серпня, стало відомо, що новий голова Укрзалізниці Володимир Жмак виступив з ініціативою розділити держпідприємство на 4 вертикально інтегровані бізнес-одиниці. А саме вантажні перевезення, пасажирські перевезення, інфраструктуру та контейнерні перевезення.

Відповідну заяву він зробив в останньому інтерв’ю.

«Я хочу виділити в «Укрзалізниці» чотири вертикально інтегровані бізнес-одиниці, з окремими балансами, які спроможні порахувати свої доходи та збитки», - пояснив він.

За словами Жмака, бізнес-одиниці в результаті стануть окремими компаніями у складі холдингу. Нагадаємо, Жмак був затверджений Кабміном на посаду голови Укрзалізниці 26 серпня.