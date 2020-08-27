Сергій Бабкін з дружиною підхопив COVID-19

Кенія стала першою країною, яка отримала «Знак безпечного туризму» 12:45
В Україні знову побільшало хворих на коронавірус – МОЗ 12:07
Дві третини українців віднесли себе до бідних – Держстат 09:44
ЗМІ розсекретили ім’я нової потенційної коханої Бреда Пітта 08:03
"За...упы конские", совокупляясь с тупыми "рагулями", рожают "селюков", говорящих на суржике 15:00
Іноземцям планують заборонити в'їзд на територію України 14:47
Названі найпопулярніші спеціальності серед українських абітурієнтів 14:24
Українці платять за електроенергію більше, ніж норвежці чи шведи - Єврокомісія 13:30
Гончарук передбачив дострокові вибори президента України 12:26
Першою в сім’ї захворіла 35-річна Сніжана Бабкіна.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 серпня, стало відомо, що відомий український співак Сергій Бабкін і його дружина Сніжана Бабкіна підхопили COVID-19. Про це виконавець написав на своїй сторінці у соцмережі.
За словами 41-річного артиста, спочатку симптоми з’явилися у дружини.
«Лікар взяв ПЛР-тест у Сніжки і за компанію у мене. Хоча, повторюся, що у мене навіть натяку на недугу не було. На наступний день Снежа прокинулася від жахливої "ломки тіла". Воно все дуже боліло, температура була 37. Пропав нюх, хоча ніс забитий не був. І ще сильне печіння в області хребта, в грудному відділі», - зазначив співак.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що коронавірус підхопили Олена Кравець зі студії «Квартал-95», телеведуча Ольга Фреймут та політик Юлія Тимошенко.
12:45: Кенія стала першою країною, яка отримала «Знак безпечного туризму»
12:07: В Україні знову побільшало хворих на коронавірус – МОЗ
09:44: Дві третини українців віднесли себе до бідних – Держстат
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.