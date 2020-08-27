Сергій Бабкін з дружиною підхопив COVID-19

Аня Мартинюк 27 серпня 2020, 13:18

Першою в сім’ї захворіла 35-річна Сніжана Бабкіна.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 серпня, стало відомо, що відомий український співак Сергій Бабкін і його дружина Сніжана Бабкіна підхопили COVID-19. Про це виконавець написав на своїй сторінці у соцмережі.

За словами 41-річного артиста, спочатку симптоми з’явилися у дружини.

«Лікар взяв ПЛР-тест у Сніжки і за компанію у мене. Хоча, повторюся, що у мене навіть натяку на недугу не було. На наступний день Снежа прокинулася від жахливої "ломки тіла". Воно все дуже боліло, температура була 37. Пропав нюх, хоча ніс забитий не був. І ще сильне печіння в області хребта, в грудному відділі», - зазначив співак.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що коронавірус підхопили Олена Кравець зі студії «Квартал-95», телеведуча Ольга Фреймут та політик Юлія Тимошенко.