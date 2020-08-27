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Стало відомо, що це означатиме для країни.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що група «Відновлення подорожей» надала рекомендований статус «Знак безпечного туризму» Кенії. Варто зазначити, що «Відновлення подорожей» - це неполітична протуристична організація, до складу якої входять туристичні комісії, міністри, мандрівники та інші сторони, пов’язані з подорожами, з усього світу.
Відзнака, яку отримала Кенія, матиме вирішальне значення для зміцнення довіри мандрівників до цієї країни, оскільки міжнародні поїздки відновлюються. Також відзнака є впізнаваним символом у всьому світі.
Відомо, що секретар кабінету міністрів з питань туризму та дикої природи Наджиб Балала отримав нагороду на віртуальному заході. За його словами, відзнака є свідченням постійних зусиль Кенії щодо забезпечення безпеки мандрівників після глобальної пандемії COVID-19.
12:45: Кенія стала першою країною, яка отримала «Знак безпечного туризму»
12:07: В Україні знову побільшало хворих на коронавірус – МОЗ
09:44: Дві третини українців віднесли себе до бідних – Держстат
08:03: ЗМІ розсекретили ім’я нової потенційної коханої Бреда Пітта
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