Кенія стала першою країною, яка отримала «Знак безпечного туризму»

Аня Мартинюк 27 серпня 2020, 12:45

Стало відомо, що це означатиме для країни.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що група «Відновлення подорожей» надала рекомендований статус «Знак безпечного туризму» Кенії. Варто зазначити, що «Відновлення подорожей» - це неполітична протуристична організація, до складу якої входять туристичні комісії, міністри, мандрівники та інші сторони, пов’язані з подорожами, з усього світу.

Відзнака, яку отримала Кенія, матиме вирішальне значення для зміцнення довіри мандрівників до цієї країни, оскільки міжнародні поїздки відновлюються. Також відзнака є впізнаваним символом у всьому світі.

Відомо, що секретар кабінету міністрів з питань туризму та дикої природи Наджиб Балала отримав нагороду на віртуальному заході. За його словами, відзнака є свідченням постійних зусиль Кенії щодо забезпечення безпеки мандрівників після глобальної пандемії COVID-19.