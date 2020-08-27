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Кенія стала першою країною, яка отримала «Знак безпечного туризму»

Аня Мартинюк 27 серпня 2020, 12:45
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Кенія стала першою країною, яка отримала «Знак безпечного туризму»

Стало відомо, що це означатиме для країни.  

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що група «Відновлення подорожей» надала рекомендований статус «Знак безпечного туризму» Кенії. Варто зазначити, що «Відновлення подорожей» - це неполітична протуристична організація, до складу якої входять туристичні комісії, міністри, мандрівники та інші сторони, пов’язані з подорожами, з усього світу.

Відзнака, яку отримала Кенія, матиме вирішальне значення для зміцнення довіри мандрівників до цієї країни, оскільки міжнародні поїздки відновлюються. Також відзнака є впізнаваним символом у всьому світі.

Відомо, що секретар кабінету міністрів з питань туризму та дикої природи Наджиб Балала отримав нагороду на віртуальному заході. За його словами, відзнака  є свідченням постійних зусиль Кенії щодо забезпечення безпеки мандрівників після глобальної пандемії COVID-19.

  

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