В Україні знову побільшало хворих на коронавірус – МОЗ

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Майже півсотні пацієнтів з COVID-19 померли за останню добу.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, в Україні 26 серпня було зафіксовано 1974 нові випадки захворювання на коронавірус. Всього кількість виявлених хворих становить 112 059 осіб. З них 2403 летальні випадки та 54 217 пацієнтів одужали.
Варто зазначити, що за даними РНБО, за минулу добу померли 49 людей. Загальна кількість виявлених хворих в Києві та областях наступна.
Вінницька область — 3736 випадків;
Волинська область — 5268 випадків;
Дніпропетровська область — 2095 випадків;
Донецька область — 1278 випадків;
Житомирська область — 2998 випадків;
Закарпатська область — 7225 випадків;
Запорізька область — 1454 випадки;
Івано-Франківська область — 8485 випадків;
Кіровоградська область — 780 випадків;
м. Київ — 12 468 випадків;
Київська область — 5305 випадків;
Львівська область — 13 763 випадки;
Луганська область — 264 випадки;
Миколаївська область — 1040 випадків;
Одеська область — 6537 випадків;
Полтавська область — 695 випадків;
Рівненська область — 8818 випадків;
Сумська область — 1302 випадки;
Тернопільська область — 5245 випадків;
Харківська область — 8202 випадки;
Херсонська область — 363 випадки;
Хмельницька область — 2102 випадки;
Чернівецька область — 9700 випадків;
Черкаська область — 1318 випадків;
Чернігівська область — 1618 випадків.
Найбільше нових випадків, 220, зафіксували у столиці України.
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