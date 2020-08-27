В Україні знову побільшало хворих на коронавірус – МОЗ

Аня Мартинюк 27 серпня 2020, 12:07

Майже півсотні пацієнтів з COVID-19 померли за останню добу.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, в Україні 26 серпня було зафіксовано 1974 нові випадки захворювання на коронавірус. Всього кількість виявлених хворих становить 112 059 осіб. З них 2403 летальні випадки та 54 217 пацієнтів одужали.

Варто зазначити, що за даними РНБО, за минулу добу померли 49 людей. Загальна кількість виявлених хворих в Києві та областях наступна.

Вінницька область — 3736 випадків;

Волинська область — 5268 випадків;

Дніпропетровська область — 2095 випадків;

Донецька область — 1278 випадків;

Житомирська область — 2998 випадків;

Закарпатська область — 7225 випадків;

Запорізька область — 1454 випадки;

Івано-Франківська область — 8485 випадків;

Кіровоградська область — 780 випадків;

м. Київ — 12 468 випадків;

Київська область — 5305 випадків;

Львівська область — 13 763 випадки;

Луганська область — 264 випадки;

Миколаївська область — 1040 випадків;

Одеська область — 6537 випадків;

Полтавська область — 695 випадків;

Рівненська область — 8818 випадків;

Сумська область — 1302 випадки;

Тернопільська область — 5245 випадків;

Харківська область — 8202 випадки;

Херсонська область — 363 випадки;

Хмельницька область — 2102 випадки;

Чернівецька область — 9700 випадків;

Черкаська область — 1318 випадків;

Чернігівська область — 1618 випадків.

Найбільше нових випадків, 220, зафіксували у столиці України.