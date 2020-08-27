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Статистичних даних про тих, хто відносить себе до заможних, немає.
Новину передає «Преса України».
За даними Держстату, в Україні майже дві третини домогосподарств відносять себе до бідних. А саме за оцінкою матеріального добробуту. Мова йде про рівень доходів у 2019 році.
Варто зазначити, що загалом Держстат нарахував 14 млн 881,7 тис. домогосподарств. З них 65,3% відносять себе до бідних. 33,6% віднесли себе до небідних, але не представників середнього класу, 1,1% - до середнього класу. Разом з тим, даних про тих, хто відносить себе до заможних, немає.
36,7% домогосподарств постійно відмовляли собі у найнеобхіднішому, окрім харчування. Ще 2,8% домогосподарствам не вдалось забезпечити себе навіть харчуванням.
09:44: Дві третини українців віднесли себе до бідних – Держстат
08:03: ЗМІ розсекретили ім’я нової потенційної коханої Бреда Пітта
15:00: "За...упы конские", совокупляясь с тупыми "рагулями", рожают "селюков", говорящих на суржике
14:47: Іноземцям планують заборонити в'їзд на територію України
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