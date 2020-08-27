Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Незалежна Україна отримає від Байдена-президента летальну зброю
  • В Україні 1658 нових хворих на коронавірус
  • Світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності

Українська марка визнана однією з найкращих у світі

Аня Мартинюк 27 серпня 2020, 09:09
Версія для друку
Українська марка визнана однією з найкращих у світі

Поштова марка присвячена Олександру Вертинському.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі «Укрпошти» повідомили, що на конкурсі Yehudi Menuhin Trophy 2020 українська поштова марка «Олександр Вертинський. 1889-1957» зайняла почесне переможне місце. А саме третє.

В «Укрпошті» уточнили, що у конкурсі нагороджувалися найкращі марки 2019 року. На першому та другому місці розмістилися марки Аргентини та Чилі.

До слова, марка «Олександр Вертинський. 1889-1957» присвячена 130-річчю від дня народження великого артиста. В обігу вона з'явилася 21 березня 2019 року.   

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції