Українська марка визнана однією з найкращих у світі

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Поштова марка присвячена Олександру Вертинському.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі «Укрпошти» повідомили, що на конкурсі Yehudi Menuhin Trophy 2020 українська поштова марка «Олександр Вертинський. 1889-1957» зайняла почесне переможне місце. А саме третє.
В «Укрпошті» уточнили, що у конкурсі нагороджувалися найкращі марки 2019 року. На першому та другому місці розмістилися марки Аргентини та Чилі.
До слова, марка «Олександр Вертинський. 1889-1957» присвячена 130-річчю від дня народження великого артиста. В обігу вона з'явилася 21 березня 2019 року.
09:44: Дві третини українців віднесли себе до бідних – Держстат
08:03: ЗМІ розсекретили ім’я нової потенційної коханої Бреда Пітта
15:00: "За...упы конские", совокупляясь с тупыми "рагулями", рожают "селюков", говорящих на суржике
14:47: Іноземцям планують заборонити в'їзд на територію України
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