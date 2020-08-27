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В аеропорту «Бориспіль» затримали 116 хасидів

Аня Мартинюк 27 серпня 2020, 08:30
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В аеропорту «Бориспіль» затримали 116 хасидів

Частину з них розвернули назад.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 серпня, стало відомо, що до Києва прибули 116 громадян Ізраїлю. Як відомо, вони збиралися відвідати могилу засновника течії брацлавського хасидизму рабина Нахмана, що в Умані.

В результаті хасидів затримали та допитували впродовж декількох годин. 12 прибулим відмовили у в'їзді в країну.

Нагадаємо, у зв'язку з пандемією було запропоновано заборонити паломництво в Умані. Тим не менше, в Умань все ж дозволили прибути до 10000 паломників.

 

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