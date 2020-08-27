В аеропорту «Бориспіль» затримали 116 хасидів

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Частину з них розвернули назад.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 серпня, стало відомо, що до Києва прибули 116 громадян Ізраїлю. Як відомо, вони збиралися відвідати могилу засновника течії брацлавського хасидизму рабина Нахмана, що в Умані.
В результаті хасидів затримали та допитували впродовж декількох годин. 12 прибулим відмовили у в'їзді в країну.
Нагадаємо, у зв'язку з пандемією було запропоновано заборонити паломництво в Умані. Тим не менше, в Умань все ж дозволили прибути до 10000 паломників.
09:44: Дві третини українців віднесли себе до бідних – Держстат
08:03: ЗМІ розсекретили ім’я нової потенційної коханої Бреда Пітта
15:00: "За...упы конские", совокупляясь с тупыми "рагулями", рожают "селюков", говорящих на суржике
14:47: Іноземцям планують заборонити в'їзд на територію України
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