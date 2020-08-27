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З’явилися перші докази того, що у актора стосунки з молодою моделлю.
Новину передає «Преса України».
За даними видання Дейлі Мейл, 56-річний голлівудський актор Бред Пітт може мати стосунки з 27-річною німецькою моделлю Ніколь Потуральськи. Обоє були помічені під час польоту на приватному літаку до Франції.
Як зазначається, Пітт та Потуральськи були у захисних масках. Американське видання OK!, цитуючи очевидця, відзначило, що перед тим як сісти на літак пара вела себе як закохані підлітки.
Раніше в цьому році Бред відкинув слухи про те, що він зустрічався з актрисою Алією Шоукат, а також із колишньою дівчиною Дженніфер Еністон.
08:03: ЗМІ розсекретили ім’я нової потенційної коханої Бреда Пітта
15:00: "За...упы конские", совокупляясь с тупыми "рагулями", рожают "селюков", говорящих на суржике
14:47: Іноземцям планують заборонити в'їзд на територію України
14:24: Названі найпопулярніші спеціальності серед українських абітурієнтів
13:30: Українці платять за електроенергію більше, ніж норвежці чи шведи - Єврокомісія
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