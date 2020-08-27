ЗМІ розсекретили ім’я нової потенційної коханої Бреда Пітта

Аня Мартинюк 27 серпня 2020, 08:03

З’явилися перші докази того, що у актора стосунки з молодою моделлю.

Новину передає «Преса України».

За даними видання Дейлі Мейл, 56-річний голлівудський актор Бред Пітт може мати стосунки з 27-річною німецькою моделлю Ніколь Потуральськи. Обоє були помічені під час польоту на приватному літаку до Франції.

Як зазначається, Пітт та Потуральськи були у захисних масках. Американське видання OK!, цитуючи очевидця, відзначило, що перед тим як сісти на літак пара вела себе як закохані підлітки.

Раніше в цьому році Бред відкинув слухи про те, що він зустрічався з актрисою Алією Шоукат, а також із колишньою дівчиною Дженніфер Еністон.