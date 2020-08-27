Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Незалежна Україна отримає від Байдена-президента летальну зброю
  • В Україні 1658 нових хворих на коронавірус
  • Світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності

ЗМІ розсекретили ім’я нової потенційної коханої Бреда Пітта

Аня Мартинюк 27 серпня 2020, 08:03
Версія для друку
ЗМІ розсекретили ім’я нової потенційної коханої Бреда Пітта

З’явилися перші докази того, що у актора стосунки з молодою моделлю.

Новину передає «Преса України».

За даними видання Дейлі Мейл, 56-річний голлівудський актор Бред Пітт може мати стосунки з 27-річною німецькою моделлю Ніколь Потуральськи. Обоє були помічені під час польоту на приватному літаку до Франції. 

Як зазначається, Пітт та Потуральськи були у захисних масках. Американське видання OK!, цитуючи очевидця, відзначило, що перед тим як сісти на літак пара вела себе як закохані підлітки.

Раніше в цьому році Бред відкинув слухи про те, що він зустрічався з актрисою Алією Шоукат, а також із колишньою дівчиною Дженніфер Еністон. 

Читайте також:

 

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції