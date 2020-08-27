Укрзалізниця обмежить продаж квитків для студентів

Аня Мартинюк 27 серпня 2020, 07:36

Стало відомо, що саме змінилося.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі «Укрзалізниці» повідомили, що буде обмежено придбання залізничних квитків онлайн. А саме для студентів. Обмеження тимчасове й на диво припало на пік поїздок студентів. А саме перед навчанням.

«Увага: тимчасові обмеження при покупці пільгових студентських квитків через онлайн-сервіси з 07:00 до 15:00 27 серпня і з 07:00 до 15:00 1 вересня», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, причина такого ходу подій - проведення технічних робіт на електронному реєстрі Міністерства освіти і науки України під час вступної кампанії. Тим не менше, пільговий квиток студенти можуть придбати, однак у фізичній касі.