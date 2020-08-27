Укрзалізниця обмежить продаж квитків для студентів

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Стало відомо, що саме змінилося.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі «Укрзалізниці» повідомили, що буде обмежено придбання залізничних квитків онлайн. А саме для студентів. Обмеження тимчасове й на диво припало на пік поїздок студентів. А саме перед навчанням.
«Увага: тимчасові обмеження при покупці пільгових студентських квитків через онлайн-сервіси з 07:00 до 15:00 27 серпня і з 07:00 до 15:00 1 вересня», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, причина такого ходу подій - проведення технічних робіт на електронному реєстрі Міністерства освіти і науки України під час вступної кампанії. Тим не менше, пільговий квиток студенти можуть придбати, однак у фізичній касі.
08:03: ЗМІ розсекретили ім’я нової потенційної коханої Бреда Пітта
15:00: "За...упы конские", совокупляясь с тупыми "рагулями", рожают "селюков", говорящих на суржике
14:47: Іноземцям планують заборонити в'їзд на територію України
14:24: Названі найпопулярніші спеціальності серед українських абітурієнтів
13:30: Українці платять за електроенергію більше, ніж норвежці чи шведи - Єврокомісія
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