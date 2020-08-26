"За...упы конские", совокупляясь с тупыми "рагулями", рожают "селюков", говорящих на суржике

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(Посвящаю заместителю министра культуры и информационной политики Украины Ларисе Петасюк)
1) Украинская телеведущая Снежана Егорова дала интервью программе «ПРЯМО_TALK», в котором позволила себе бесцеремонные, циничные высказывания в адрес бойцов, защищающих сегодня границы Украины от российской агрессии. В нем, фатально стареющая "ватница" с лошадиным лицом, не стеснялась в выражениях: "Такие люди ни к чему не стремились в жизни. Мне не нравятся эти "герои", эти рагули, которые вылезли непонятно откуда. Эти селюки, которые общаются на суржике, и готовы свою жизнь положить. Свою жизнь - какую? Которая собой ничего не представляет? Жизнь наркоманов, которые готовы отдать последнее за дозу?". https://www.youtube.com/watch?
2) Чуть раньше, на митинге, проходившем под стенами Верховной Рады, известного украинского волонтера Алину Михайлову https://www.facebook.com/
... А теперь несколько слов о Снежане Егоровой, у которой выработался агональный рвотный рефлекс на "селюков". Хочу заметить, что родом "знаменитая любительница руськага мира" из небольшого украинского городка Новая Каховка. И я вынужден напомнить Снежане Александровне - коль гипертрофированная любовь к русскому Рейху затмила ей память: она и есть самая НАТУРАЛЬНАЯ "СЕЛЮЧКА". Ибо в состав ее родного, Новокаховского горсовета входят села Корсунка, Новые Лагери, Песчаное, Масловка и Обрывка. И ежедневно так нелюбимые ею "селюки" - сплошные "наркоманы", поставляют на полки ее холодильника мясо, масло, сало и яйца. А ее многочисленному подрастающему потомству - молоко, сыр, овощи и фрукты. И что бы, интересно, ежедневно забрасывала Снежана в свой "пророссийский хавальник", если бы не натруженные руки "украинских селюков"? А о том, что "рагули", ценой собственных жизней, боронят покой ее детей и внуков, объяснять бесполезно. Ибо для Егоровой никакой "войны с Россией нет", но зато есть "лишняя путинская хромосома в ее экзальтированной головке".
А теперь о главном... Вслед за скандальным интервью телеведущей, блогеры взорвали медиа-пространство негодованием и критикой. Но не следует думать, что я сейчас примусь за защиту патриотов и моральную дезинсекцию необразованной новокаховской "селючки". А заодно - ее "побратимов" - украинских полицейских, мастурбирующих на портрет Путина. Нет, я никого не стану защищать. Это ваше дело - защищать свою честь, господа патриоты. Ибо пока вы, патриоты Украины, которых миллионы, будете позволять "аваковским "мусорам" и "снежанам егоровым" безбоязненно называть вас "за...упами конскими", "селюками" и "рагулями", они будут продолжать клеить вам на лоб эти мерзкие ярлыки... А они просто должны патологически бояться вас - до приступа диареи. Они должны ходить под себя, едва заслышав аббревиатуру "ВСУ". Вы забыли , как выглядит перепуганный "мусор" - изменник Родины, наложивший в штаны? Я вам напомню: https://www.youtube.com/watch?
На нем хрупкая Алина Михайлова, волонтер "АРМІЯ SOS", в окружении молодых, здоровых, вооруженных побратимов. Она регулярно ездит на фронт, обеспечивая боевые подразделения ВСУ всем необходимым. Но когда в Киеве девушку оскорбили аваковские ублюдки в погонах, и ей самой понадобилась помощь, никто из побратимов не приехал в столицу. Не приехал и не блокировал РОВД, и не выволок из здания обидчика Алины и не "бил суку лицом об землю, пока говно из жопы не вышло". Никто, ни один человек. И командир бригады, в сопровождении вооруженного до зубов комендантского взвода, не прибыл с "передка" и не разобрался по-мужски с начальником райотдела полиции. Какие же вы побратимы после этого? Какие же вы герои? Вы просто лохи! Ничтожные, задроченные дристуны! "Мусора" ведь не Михайлову оскорбили, нет! Это они вам харкнули в лицо - ибо Алина одна из вас... Это вы "раковая опухоль Украины", это вы "контуженные выкидыши Майдана", это вас они жаждут резать и вешать. И пока вы не искупите свой позор, пока не заставите Авакова и его "мясников" уважать ВСУ - вам всем придется утираться "мусорской" мокротой...
... И вдовы, "обдолбанных наркотой селюков", геройски погибших в смертельном бою с русскими фашистами, не встретили Снежану Егорову у подъезда ее дома, не плюнули в глаза и не выдрали клок волос из ее пустой головы. И не влепили дюжину пощечин, и не произнесли хором слово: "Свинья!". И не показали фото собственных сыновей и дочерей - ровесников детей телеведущей, у которых больше нет отцов, но есть статус сирот...
Пока вы, "контуженные выкидыши Майдана", не научите апологетов Кремля уважать себя и бояться, они ежедневно, с каналов Медведчука, будут рассказывать миру о том, как "за...упы конские", совокупляясь с тупыми "рагулями", рожают "селюков", говорящих на суржике...
Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".
15:00: "За...упы конские", совокупляясь с тупыми "рагулями", рожают "селюков", говорящих на суржике
14:47: Іноземцям планують заборонити в'їзд на територію України
14:24: Названі найпопулярніші спеціальності серед українських абітурієнтів
13:30: Українці платять за електроенергію більше, ніж норвежці чи шведи - Єврокомісія
12:26: Гончарук передбачив дострокові вибори президента України
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