"За...упы конские", совокупляясь с тупыми "рагулями", рожают "селюков", говорящих на суржике

zmxn 26 серпня 2020, 15:00

(Посвящаю заместителю министра культуры и информационной политики Украины Ларисе Петасюк)

1) Украинская телеведущая Снежана Егорова дала интервью программе «ПРЯМО_TALK», в котором позволила себе бесцеремонные, циничные высказывания в адрес бойцов, защищающих сегодня границы Украины от российской агрессии. В нем, фатально стареющая "ватница" с лошадиным лицом, не стеснялась в выражениях: "Такие люди ни к чему не стремились в жизни. Мне не нравятся эти "герои", эти рагули, которые вылезли непонятно откуда. Эти селюки, которые общаются на суржике, и готовы свою жизнь положить. Свою жизнь - какую? Которая собой ничего не представляет? Жизнь наркоманов, которые готовы отдать последнее за дозу?". https://www.youtube.com/watch? v=KBl3P7lL158

2) Чуть раньше, на митинге, проходившем под стенами Верховной Рады, известного украинского волонтера Алину Михайлову https://www.facebook.com/ MAlina.Mykhailova , аваковский "мусор" обозвал "за...упой конской". Это ХХI век, это центр европейской столицы, это реформированная полиция, это шестой год Майдана Гiдностi... И после того, как Алина выложила видеозапись в соцсети, "героические украинские полицейские европейского типа" очень "по-джентльменски" высказались в закрытой группе ФБ Национальной полиции Украины. http://roadcontrol.org.ua/ node/3226 Читайте, наслаждайтесь, кайфуйте: "У меня просто нет слов, еще одно говно хочет пиара. Просто пидарска. Бить суку лицом об землю пока говно из жопы не выйдет"... "Конской за...упой - это конечно жестко, а вот пиз...ой лошадиной - в самый раз"..."Соска майданутая"... "Повесить суку"... "Эта пи...да - фронтовичка" ... "Сколько еще таких контуженых выкидышей майдауна бродит по нашей стране! Это как раковая опухоль на теле Украины, которая требует хирургического вмешательства"... "Только вырезать, вырезать, вырезать опухоль!"... Достаточно? Наелись "аваковского патриотизма"? Не тошнит?

... А теперь несколько слов о Снежане Егоровой, у которой выработался агональный рвотный рефлекс на "селюков". Хочу заметить, что родом "знаменитая любительница руськага мира" из небольшого украинского городка Новая Каховка. И я вынужден напомнить Снежане Александровне - коль гипертрофированная любовь к русскому Рейху затмила ей память: она и есть самая НАТУРАЛЬНАЯ "СЕЛЮЧКА". Ибо в состав ее родного, Новокаховского горсовета входят села Корсунка, Новые Лагери, Песчаное, Масловка и Обрывка. И ежедневно так нелюбимые ею "селюки" - сплошные "наркоманы", поставляют на полки ее холодильника мясо, масло, сало и яйца. А ее многочисленному подрастающему потомству - молоко, сыр, овощи и фрукты. И что бы, интересно, ежедневно забрасывала Снежана в свой "пророссийский хавальник", если бы не натруженные руки "украинских селюков"? А о том, что "рагули", ценой собственных жизней, боронят покой ее детей и внуков, объяснять бесполезно. Ибо для Егоровой никакой "войны с Россией нет", но зато есть "лишняя путинская хромосома в ее экзальтированной головке".

А теперь о главном... Вслед за скандальным интервью телеведущей, блогеры взорвали медиа-пространство негодованием и критикой. Но не следует думать, что я сейчас примусь за защиту патриотов и моральную дезинсекцию необразованной новокаховской "селючки". А заодно - ее "побратимов" - украинских полицейских, мастурбирующих на портрет Путина. Нет, я никого не стану защищать. Это ваше дело - защищать свою честь, господа патриоты. Ибо пока вы, патриоты Украины, которых миллионы, будете позволять "аваковским "мусорам" и "снежанам егоровым" безбоязненно называть вас "за...упами конскими", "селюками" и "рагулями", они будут продолжать клеить вам на лоб эти мерзкие ярлыки... А они просто должны патологически бояться вас - до приступа диареи. Они должны ходить под себя, едва заслышав аббревиатуру "ВСУ". Вы забыли , как выглядит перепуганный "мусор" - изменник Родины, наложивший в штаны? Я вам напомню: https://www.youtube.com/watch? v=Ck0-pgvdOOQ . А теперь взгляните на это фото:

На нем хрупкая Алина Михайлова, волонтер "АРМІЯ SOS", в окружении молодых, здоровых, вооруженных побратимов. Она регулярно ездит на фронт, обеспечивая боевые подразделения ВСУ всем необходимым. Но когда в Киеве девушку оскорбили аваковские ублюдки в погонах, и ей самой понадобилась помощь, никто из побратимов не приехал в столицу. Не приехал и не блокировал РОВД, и не выволок из здания обидчика Алины и не "бил суку лицом об землю, пока говно из жопы не вышло". Никто, ни один человек. И командир бригады, в сопровождении вооруженного до зубов комендантского взвода, не прибыл с "передка" и не разобрался по-мужски с начальником райотдела полиции. Какие же вы побратимы после этого? Какие же вы герои? Вы просто лохи! Ничтожные, задроченные дристуны! "Мусора" ведь не Михайлову оскорбили, нет! Это они вам харкнули в лицо - ибо Алина одна из вас... Это вы "раковая опухоль Украины", это вы "контуженные выкидыши Майдана", это вас они жаждут резать и вешать. И пока вы не искупите свой позор, пока не заставите Авакова и его "мясников" уважать ВСУ - вам всем придется утираться "мусорской" мокротой...

... И вдовы, "обдолбанных наркотой селюков", геройски погибших в смертельном бою с русскими фашистами, не встретили Снежану Егорову у подъезда ее дома, не плюнули в глаза и не выдрали клок волос из ее пустой головы. И не влепили дюжину пощечин, и не произнесли хором слово: "Свинья!". И не показали фото собственных сыновей и дочерей - ровесников детей телеведущей, у которых больше нет отцов, но есть статус сирот...

Пока вы, "контуженные выкидыши Майдана", не научите апологетов Кремля уважать себя и бояться, они ежедневно, с каналов Медведчука, будут рассказывать миру о том, как "за...упы конские", совокупляясь с тупыми "рагулями", рожают "селюков", говорящих на суржике...

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".