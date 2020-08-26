Кабмін заборонить роботу закладів розваг

Аня Мартинюк 26 серпня 2020, 15:08

Деякі клуби та дискотеки все ж працюватимуть.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 серпня, стало відомо, що Кабмін прийняв рішення закрити в країні нічні клуби та інші розважальні заклади. Причина – погіршення епідеміологічної ситуації з корона вірусом.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, уряд сьогодні розгляне відповідну ідею, яка поступила від міністра внутрішніх справ.

Також уточнюється, що заборона торкнеться клубів та дискотек, де нехтують карантинними вимогами. Заборона не торкнеться закладів харчування.