Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Незалежна Україна отримає від Байдена-президента летальну зброю
  • В Україні 1658 нових хворих на коронавірус
  • Світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності

Кабмін заборонить роботу закладів розваг

Аня Мартинюк 26 серпня 2020, 15:08
Версія для друку
Кабмін заборонить роботу закладів розваг

Деякі клуби та дискотеки все ж працюватимуть. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 серпня, стало відомо, що Кабмін прийняв рішення закрити в країні нічні клуби та інші розважальні заклади. Причина – погіршення епідеміологічної ситуації з корона вірусом. 

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, уряд сьогодні розгляне відповідну ідею, яка поступила від міністра внутрішніх справ.

Також уточнюється, що заборона торкнеться клубів та дискотек, де нехтують карантинними вимогами. Заборона не торкнеться закладів харчування. 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції