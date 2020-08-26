Кабмін заборонить роботу закладів розваг

"За...упы конские", совокупляясь с тупыми "рагулями", рожают "селюков", говорящих на суржике 15:00
Іноземцям планують заборонити в'їзд на територію України 14:47
Названі найпопулярніші спеціальності серед українських абітурієнтів 14:24
Українці платять за електроенергію більше, ніж норвежці чи шведи - Єврокомісія 13:30
Гончарук передбачив дострокові вибори президента України 12:26
Коронавірус зробив жебраками близько 100 мільйонів людей - Всесвітній банк 10:36
За добу в Україні додалось 1670 нових хворих на коронавірус 09:59
На Київщині водії маршруток повісили в салонах чорні «антиштрафові» шторки 09:20
Зеленський призначив нового командувача Сил спецоперацій 08:46
Незалежна Україна отримає від Байдена-президента летальну зброю 07:37
Рада шукає автора нового ескізу великого Державного герба України 14:18
Деякі клуби та дискотеки все ж працюватимуть.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 серпня, стало відомо, що Кабмін прийняв рішення закрити в країні нічні клуби та інші розважальні заклади. Причина – погіршення епідеміологічної ситуації з корона вірусом.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, уряд сьогодні розгляне відповідну ідею, яка поступила від міністра внутрішніх справ.
Також уточнюється, що заборона торкнеться клубів та дискотек, де нехтують карантинними вимогами. Заборона не торкнеться закладів харчування.
15:00: "За...упы конские", совокупляясь с тупыми "рагулями", рожают "селюков", говорящих на суржике
14:47: Іноземцям планують заборонити в'їзд на територію України
14:24: Названі найпопулярніші спеціальності серед українських абітурієнтів
13:30: Українці платять за електроенергію більше, ніж норвежці чи шведи - Єврокомісія
12:26: Гончарук передбачив дострокові вибори президента України
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.