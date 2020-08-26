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Про це розповів Денис Шмигаль.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 серпня, стало відомо, що Кабмін націлився закрити кордони для іноземних громадян до кінця вересня. Відповідну заяву зробив голова уряду Денис Шмигаль під час засідання.
Він також уточнив, що для певних категорій громадян в’їзд буде можливим. Крім того, обмеження не буде поширюватися на членів міжнародних та гуманітарних місій, членів екіпажів.
15:00: "За...упы конские", совокупляясь с тупыми "рагулями", рожают "селюков", говорящих на суржике
14:47: Іноземцям планують заборонити в'їзд на територію України
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