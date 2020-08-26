Названі найпопулярніші спеціальності серед українських абітурієнтів

Аня Мартинюк 26 серпня 2020, 14:24

Також відомо, які навчальні заклади найпопулярніші в Україні.

Новину передає «Преса України».

Київський Національний університет імені Тараса Шевченка очолив список найпопулярніших вузів в Україні. За ним розмістився Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського та Львівський національний університет імені Івана Франка. Стало відомо, які спеціальності найчастіше обирають абітурієнти.

На сайті МОН зазначили, що найпопулярнішими напрямками є право, менеджмент, філологія, комп’ютерні науки, середня освіта. На ці спеціальності подали документи 116 689, 92 147, 76 708, 63 410 та 62 676 абітурієнтів відповідно.