Польще може заборонити авіасполучення з Україною

Аня Мартинюк 26 серпня 2020, 14:00

Уже з першого вересня.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 серпня, стало відомо, що Польща продовжила закриття міжнародного авіасполучення для 43 країн. Як зазначається, Україна ризикує долучитися до списку уже з 1 вересня.

Причина – погіршення епідеміологічної ситуації в Україні. Варто зазначити, що поки обмеження не торкається рейсів, які виконуються в інтересах польського уряду чи армії.

До слова, Китай, навпаки, дав добро авіасполученню з 50 країнами.