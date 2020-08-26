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Польще може заборонити авіасполучення з Україною

Аня Мартинюк 26 серпня 2020, 14:00
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Польще може заборонити авіасполучення з Україною

Уже з першого вересня. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 серпня, стало відомо, що Польща продовжила закриття міжнародного авіасполучення для 43 країн. Як зазначається, Україна ризикує долучитися до списку уже з 1 вересня.

Причина – погіршення епідеміологічної ситуації в Україні. Варто зазначити, що поки обмеження не торкається рейсів, які виконуються в інтересах польського уряду чи армії. 

До слова, Китай, навпаки, дав добро авіасполученню з 50 країнами.

  

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