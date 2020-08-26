Польще може заборонити авіасполучення з Україною

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Уже з першого вересня.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 серпня, стало відомо, що Польща продовжила закриття міжнародного авіасполучення для 43 країн. Як зазначається, Україна ризикує долучитися до списку уже з 1 вересня.
Причина – погіршення епідеміологічної ситуації в Україні. Варто зазначити, що поки обмеження не торкається рейсів, які виконуються в інтересах польського уряду чи армії.
До слова, Китай, навпаки, дав добро авіасполученню з 50 країнами.
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