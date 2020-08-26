Українці платять за електроенергію більше, ніж норвежці чи шведи - Єврокомісія

Аня Мартинюк 26 серпня 2020, 13:30

Стало відомо, на скільки більше платять громадяни України.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 серпня, український політик Олександр Онищенко зазначив у соцмережі, що Єврокомісія підготувала звіт, в якому представлена цікава статистика. Так, мова йде про те, що у 1-му кварталі поточного року ціна на електроенергію в Україні була значно вищою, ніж в Європі.

«Згідно з ним, в 1-му кварталі ціна на електроенергію в Україні (46,9 євро / МВт-год) була на 12,6% вище, ніж в Румунії (41 євро / МВт-год), на 13,4% вище, ніж в Польщі (40,6 євро / МВт-год) і на 12,8% вище, ніж в Угорщині (40,9 євро / МВт-год)», - зазначив він.

Однак, і це ще не все. Ціна в Україні була в 3,1 рази вищою, ніж в Норвегії, де вартість електроенергії становить 15,1 євро/МВт-год, у 2,8 рази вище, ніж в Швеції, де вартість становить 16,7 євро/МВт-год, на 37,3% вище, ніж у Франції, де вартість становить 29,4 євро/МВт-год, на 43,5% вище, ніж в Німеччині, де вартість становить 26,5 євро/МВт-год і на 32,8% вище, ніж в Австрії.