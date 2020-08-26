Синоптик розповіла, де в Україні йтимуть дощі

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Основна частина території країни побачить суху погоду.
Новину передає «Преса України».
За прогнозом синоптика Наталії Діденко, 27 серпня на півночі країни йтимуть дощі. Також дощі зачеплять західну частину. Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі.
Діденко додала, що на решті території буде сухо.
«Температура повітря у західних та північних областях невисока, +20+25 градусів. На Півдні, Сході та в більшості центральних областей буде дуже тепло, +26+31 градус», - уточнила вона.
У столиці пройде дощ, а стовпчики термометрів покажуть близько +23 градусів. Також Діденко нагадала, що на вихідних буде тепліше.
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