Гончарук передбачив дострокові вибори президента України

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36-річний Олексій Гончарук висловив свою думку в колонці одного з маловідомих інтернет-видань.
Новину передає «Преса України».
Колишній невдалий прем'єр-міністр України Олексій Гончарук представив статтю на сайті видання «Новий Час». Колишній голова уряду висловився з приводу президентства Володимира Зеленського.
За його словами, в країні можуть пройти дострокові президентські вибори, якщо влада не виправить помилки.
«Новий політичний сезон починається. Для влади Зеленського він стане визначальним: або відбудеться робота над помилками, або країна почне готуватися до нових президентських виборів. Достроково» - зазначив Гончарук.
Він зауважив, що в Україні адаптивний карантин, погані показники захворюваності на коронавірус, парламент на стадії напіврозпаду та уряд без затвердженої програми дій.
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