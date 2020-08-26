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Гончарук передбачив дострокові вибори президента України

Аня Мартинюк 26 серпня 2020, 12:26
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Гончарук передбачив дострокові вибори президента України

36-річний Олексій Гончарук висловив свою думку в колонці одного з маловідомих інтернет-видань.

Новину передає «Преса України».

Колишній невдалий прем'єр-міністр України Олексій Гончарук представив статтю на сайті видання «Новий Час». Колишній голова уряду висловився з приводу президентства Володимира Зеленського.

За його словами, в країні можуть пройти дострокові президентські вибори, якщо влада не виправить помилки.

«Новий політичний сезон починається. Для влади Зеленського він стане визначальним: або відбудеться робота над помилками, або країна почне готуватися до нових президентських виборів. Достроково» - зазначив Гончарук.

Він зауважив, що в Україні адаптивний карантин, погані показники захворюваності на коронавірус, парламент на стадії напіврозпаду та уряд без затвердженої програми дій.

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