Гончарук передбачив дострокові вибори президента України

Аня Мартинюк 26 серпня 2020, 12:26

36-річний Олексій Гончарук висловив свою думку в колонці одного з маловідомих інтернет-видань.

Новину передає «Преса України».

Колишній невдалий прем'єр-міністр України Олексій Гончарук представив статтю на сайті видання «Новий Час». Колишній голова уряду висловився з приводу президентства Володимира Зеленського.

За його словами, в країні можуть пройти дострокові президентські вибори, якщо влада не виправить помилки.

«Новий політичний сезон починається. Для влади Зеленського він стане визначальним: або відбудеться робота над помилками, або країна почне готуватися до нових президентських виборів. Достроково» - зазначив Гончарук.

Він зауважив, що в Україні адаптивний карантин, погані показники захворюваності на коронавірус, парламент на стадії напіврозпаду та уряд без затвердженої програми дій.