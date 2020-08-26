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В Україні узаконили фемінітиви

Аня Мартинюк 26 серпня 2020, 11:44
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В Україні узаконили фемінітиви

Тепер жінка інженер може називатися інженеркою. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 серпня, стало відомо, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства видало новий наказ. Згідно з ним, назву професії в кадрових документах можна вказувати в фемінітиви за бажанням працівників.

«У КП професійні назви робіт наводяться в чоловічому роді, окрім назв, які застосовуються виключно в жіночому роді (економка, нянька, покоївка, сестра господиня, швачка). При необхідності користувача, при внесенні запису про назву роботи в кадровій документації окремого працівника, професійні назви робіт можуть бути адаптовані для визначення жіночої статі особи, що виконує відповідні роботи», - зазначено в документі.

Для прикладу, замість «інженера» можна використовувати «інженерка». Відповідні корективи можна вносити відповідно до пункту 4 пункту 32 Українського правопису, схваленого постановою Кабміну.

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