В Україні узаконили фемінітиви

Гончарук передбачив дострокові вибори президента України 12:26
Коронавірус зробив жебраками близько 100 мільйонів людей - Всесвітній банк 10:36
За добу в Україні додалось 1670 нових хворих на коронавірус 09:59
На Київщині водії маршруток повісили в салонах чорні «антиштрафові» шторки 09:20
Зеленський призначив нового командувача Сил спецоперацій 08:46
Незалежна Україна отримає від Байдена-президента летальну зброю 07:37
Рада шукає автора нового ескізу великого Державного герба України 14:18
На «незалежному» концерті у Києві пісні Вакарчука та Хливнюка виконали без дозволу 12:49
Депутати України проголосували за підняття розміру мінімалки 12:15
У Київській області 12-річний син поліцейського безкарно керує автомобілем 10:27
Українські трудові мігранти бажають залишитися в Польщі – дослідження 09:49
Тепер жінка інженер може називатися інженеркою.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 серпня, стало відомо, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства видало новий наказ. Згідно з ним, назву професії в кадрових документах можна вказувати в фемінітиви за бажанням працівників.
«У КП професійні назви робіт наводяться в чоловічому роді, окрім назв, які застосовуються виключно в жіночому роді (економка, нянька, покоївка, сестра господиня, швачка). При необхідності користувача, при внесенні запису про назву роботи в кадровій документації окремого працівника, професійні назви робіт можуть бути адаптовані для визначення жіночої статі особи, що виконує відповідні роботи», - зазначено в документі.
Для прикладу, замість «інженера» можна використовувати «інженерка». Відповідні корективи можна вносити відповідно до пункту 4 пункту 32 Українського правопису, схваленого постановою Кабміну.
12:26: Гончарук передбачив дострокові вибори президента України
11:10: Житомир опинився під водою
10:36: Коронавірус зробив жебраками близько 100 мільйонів людей - Всесвітній банк
09:59: За добу в Україні додалось 1670 нових хворих на коронавірус
09:20: На Київщині водії маршруток повісили в салонах чорні «антиштрафові» шторки
08:46: Зеленський призначив нового командувача Сил спецоперацій
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.