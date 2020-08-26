Житомир опинився під водою

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Сильна злива ускладнила рух у місті та змила номерні знаки автомобілів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 серпня, стало відомо, через сильні зливи днем раніше Житомир затопило. В результаті в місті стався транспортний колапс, адже злива, яка тривала пів години, припала на годину пік.
Деякі автомобілісти просто полишали свої автівки, адже здійснити рух далі вони вже не могли. В результаті люди пересіли на громадський транспорт, а таксі викликати виявилось проблематичо.
Про це розповіли очевидці. За їх словами, води у місті було до поясу. Найбільше води зібралося у центрі міста, на перехресті вулиць Покровська/Грушевського, в районі Житнього ринку, вулиці Хлібній, Нового бульвару і Великій Бердичівській вулиці.
До слова, тепер у соцмережах люди активно діляться фото номерних знаків, які змило водою.
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