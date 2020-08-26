Коронавірус зробив жебраками близько 100 мільйонів людей - Всесвітній банк 10:36
За добу в Україні додалось 1670 нових хворих на коронавірус 09:59
На Київщині водії маршруток повісили в салонах чорні «антиштрафові» шторки 09:20
Зеленський призначив нового командувача Сил спецоперацій 08:46
Незалежна Україна отримає від Байдена-президента летальну зброю 07:37
Рада шукає автора нового ескізу великого Державного герба України 14:18
На «незалежному» концерті у Києві пісні Вакарчука та Хливнюка виконали без дозволу 12:49
Депутати України проголосували за підняття розміру мінімалки 12:15
У Київській області 12-річний син поліцейського безкарно керує автомобілем 10:27
Українські трудові мігранти бажають залишитися в Польщі – дослідження 09:49
Через пандемію загроза збоку ІДІЛ знизилася – експерт ООН 08:38
Якщо ситуація з пандемією погіршиться, у зоні ризику опиниться ще більше людей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 серпня, стало відомо, що через пандемію коронавірусу близько 100 мільйонів людей стали жебраками. Про це йдеться у повідомленні Всесвітнього банку. Експерти банку також попередили, що якщо ситуація погіршиться, збідніє ще більше людей.
Президент Всесвітнього банку Девід Малпасс наголосив, що наразі важливо аби кредитори «скоротили обсяг боргу бідних країн з групи ризику і збільшили відстрочку на погашення заборгованості».
За його словами,крайнє зубожіння через пандемію загрожує 60 мільйонам людей.
10:36: Коронавірус зробив жебраками близько 100 мільйонів людей - Всесвітній банк
09:59: За добу в Україні додалось 1670 нових хворих на коронавірус
09:20: На Київщині водії маршруток повісили в салонах чорні «антиштрафові» шторки
08:46: Зеленський призначив нового командувача Сил спецоперацій
07:37: Незалежна Україна отримає від Байдена-президента летальну зброю
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.