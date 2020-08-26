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Коронавірус зробив жебраками близько 100 мільйонів людей - Всесвітній банк

Аня Мартинюк 26 серпня 2020, 10:36
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Коронавірус зробив жебраками близько 100 мільйонів людей - Всесвітній банк

Якщо ситуація з пандемією погіршиться, у зоні ризику опиниться ще більше людей. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 серпня, стало відомо, що через пандемію коронавірусу близько 100 мільйонів людей стали жебраками. Про це йдеться у повідомленні Всесвітнього банку. Експерти банку також попередили, що якщо ситуація погіршиться, збідніє ще більше людей.

Президент Всесвітнього банку Девід Малпасс наголосив, що наразі важливо аби кредитори «скоротили обсяг боргу бідних країн з групи ризику і збільшили відстрочку на погашення заборгованості».

За його словами,крайнє зубожіння через пандемію загрожує 60 мільйонам людей.

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