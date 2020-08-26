За добу в Україні додалось 1670 нових хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 26 серпня 2020, 09:59

Статистичні дані привели в МОЗ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 серпня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в країні виявили 1670 нових випадків захворювання на коронавірус. За весь період в Україні лабораторно підтвердили 110 085 випадків захворювання. З них 2354 летальні випадки.

Також 53 454 пацієнти одужали. Ситуація у Києві та областях наступна.

Вінницька область — 3677 випадків;

Волинська область — 5221 випадок;

Дніпропетровська область — 2055 випадків;

Донецька область — 1256 випадків;

Житомирська область — 2959 випадків;

Закарпатська область — 7143 випадки;

Запорізька область — 1439 випадків;

Івано-Франківська область — 8321 випадок;

Кіровоградська область — 771 випадок;

м. Київ — 12 248 випадків;

Київська область — 5211 випадків;

Львівська область — 13 560 випадків;

Луганська область — 247 випадків;

Миколаївська область — 1023 випадки;

Одеська область — 6352 випадки;

Полтавська область — 684 випадки;

Рівненська область — 8737 випадків;

Сумська область — 1269 випадків;

Тернопільська область — 5104 випадки;

Харківська область — 7984 випадки;

Херсонська область — 346 випадків;

Хмельницька область — 2062 випадки;

Чернівецька область — 9541 випадок;

Черкаська область — 1305 випадків;

Чернігівська область — 1570 випадків.

Найбільше нових випадків в Одеській області – 186.