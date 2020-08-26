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Статистичні дані привели в МОЗ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 серпня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в країні виявили 1670 нових випадків захворювання на коронавірус. За весь період в Україні лабораторно підтвердили 110 085 випадків захворювання. З них 2354 летальні випадки.
Також 53 454 пацієнти одужали. Ситуація у Києві та областях наступна.
Вінницька область — 3677 випадків;
Волинська область — 5221 випадок;
Дніпропетровська область — 2055 випадків;
Донецька область — 1256 випадків;
Житомирська область — 2959 випадків;
Закарпатська область — 7143 випадки;
Запорізька область — 1439 випадків;
Івано-Франківська область — 8321 випадок;
Кіровоградська область — 771 випадок;
м. Київ — 12 248 випадків;
Київська область — 5211 випадків;
Львівська область — 13 560 випадків;
Луганська область — 247 випадків;
Миколаївська область — 1023 випадки;
Одеська область — 6352 випадки;
Полтавська область — 684 випадки;
Рівненська область — 8737 випадків;
Сумська область — 1269 випадків;
Тернопільська область — 5104 випадки;
Харківська область — 7984 випадки;
Херсонська область — 346 випадків;
Хмельницька область — 2062 випадки;
Чернівецька область — 9541 випадок;
Черкаська область — 1305 випадків;
Чернігівська область — 1570 випадків.
Найбільше нових випадків в Одеській області – 186.
10:36: Коронавірус зробив жебраками близько 100 мільйонів людей - Всесвітній банк
09:59: За добу в Україні додалось 1670 нових хворих на коронавірус
09:20: На Київщині водії маршруток повісили в салонах чорні «антиштрафові» шторки
08:46: Зеленський призначив нового командувача Сил спецоперацій
07:37: Незалежна Україна отримає від Байдена-президента летальну зброю
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