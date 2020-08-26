На Київщині водії маршруток повісили в салонах чорні «антиштрафові» шторки

Аня Мартинюк 26 серпня 2020, 09:20

Таким чином вони намагаються приховати велику кількість пасажирів у салоні.

Новину передає «Преса України».

В інтернет-спільноті «Зупинити лося», присвяченій порушникам ПДР, з’явилося повідомлення про те, що у Київській області водії маршруток почали їздити з чорними шторками. Таким чином вони хочуть приховати велику кількість пасажирів у салоні.

Про це розповів один із пасажирів маршрутки 720.

«Був по роботі в Боярці, їхав назад, сів в 720 маршрутку (АА1719ОН), маршрутка з чорними шторами, закритими. Я відкрив штору, тому що жарко. Спочатку мовчки пішла його помічниця по збору грошей, закрила, я відкрив, повертається водій і починає кричати, що б я закрив, на питання "ви боїтеся, що побачать, що ви набрали повний салон при забороні стоячих одразу він відповів «ні. ні... Нас штрафують якщо побачать заповнений салон», - відзначив пасажир.

Також він додав, що маршрутка здійснила рух з порушенням правил. До слова, на період карантину в Україні маршрутникам заборонено брати велику кількість пасажирів. Так, зайняті повинні бути лише сидячі місця.