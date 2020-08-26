Аня Мартинюк 26 серпня 2020, 08:46

Ним став власник двох орденів «За мужність» та «Богдана Хмельницького».

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Офісу президента повідомили, що український лідер Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил спецоперацій. Ним став генерал-майор Григорій Галаган. Перед цим президент звільнив Ігоря Луньова.

Останній займав посаду з 2016 року. Так, Володимир Зеленський зазначив, що Галаган продовжить розвиток всіх компонентів Сил спеціальних операцій.

«Буде більше провокацій від проросійських бойовиків, тому і командування, і особовий склад ССО повинні більше працювати над їх недопущенням і превентивними заходами. Також потрібно впроваджувати більш агресивних заходів протидії викликам, які виникають, - адекватно реагувати на провокаційні дії з боку супротивника», - заявив Зеленський.

До слова, Галаган - ветеран російсько-української війни, має статус учасника бойових дій. Петро Порошенко нагородив його орденом «За мужність» III ступеня та орденом «Богдана Хмельницького» III ступеня як підполковник СБУ.