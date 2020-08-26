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Мессі забажав розірвати контракт з «Барселоною»

Аня Мартинюк 26 серпня 2020, 08:15
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Мессі забажав розірвати контракт з «Барселоною»

Футболіст відправив відповідний факс.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що 33-річний аргентинець Ліонель Мессі вирішив покинути футбольний клуб «Барселона». А саме після поразки німецькій Баварії.

Так, іспанський клуб уже отримав офіційний факс від футболіста. За даними видання Diario Sport, Мессі просто попросив відпустити його. Тобто футболіст просить розірвати контракт.

Також зазначається, що його рішення остаточне і він не збирається приходити на тренування та здавати з командою тест на коронавірус. Керівництво «Барселони» відзначило, якщо Мессі й хоче покинути клуб, то він повинен був це зробити до 30 травня.

 

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