Незалежна Україна отримає від Байдена-президента летальну зброю

Аня Мартинюк 26 серпня 2020, 07:37

Так, у США прозвучала нова передвиборча обіцянка.

Новину передає «Преса України».

За даними Голосу Америки, демократ Джо Байден пообіцяв у разі своєї перемоги на президентських виборах надати Україні летальне озброєння. Зокрема, він над цим працюватиме.

Про ініціативу політика стало відомо з його вітальної заяви з нагоди Дня Незалежності України.

«Як президент я проясню Кремлю, що вони мусять закінчити свою агресію та окупацію України. Адміністрація Байдена – Гарріс гарантує, що Україна отримає необхідну економічну та військову підтримку, в тому числі летальне озброєння – водночас закликаючи Україну проводити важливі реформи, які є життєво необхідними для її успіху», - йшлось у заяві.

Тим часом Голос Америки нагадав, що що Байден 8 років трудився на посту віцепрезидента при президентстві Барака Обами й саме Байден виступав проти надання Україні летальної зброї.