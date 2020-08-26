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Так, у США прозвучала нова передвиборча обіцянка.
Новину передає «Преса України».
За даними Голосу Америки, демократ Джо Байден пообіцяв у разі своєї перемоги на президентських виборах надати Україні летальне озброєння. Зокрема, він над цим працюватиме.
Про ініціативу політика стало відомо з його вітальної заяви з нагоди Дня Незалежності України.
«Як президент я проясню Кремлю, що вони мусять закінчити свою агресію та окупацію України. Адміністрація Байдена – Гарріс гарантує, що Україна отримає необхідну економічну та військову підтримку, в тому числі летальне озброєння – водночас закликаючи Україну проводити важливі реформи, які є життєво необхідними для її успіху», - йшлось у заяві.
Тим часом Голос Америки нагадав, що що Байден 8 років трудився на посту віцепрезидента при президентстві Барака Обами й саме Байден виступав проти надання Україні летальної зброї.
07:37: Незалежна Україна отримає від Байдена-президента летальну зброю
14:18: Рада шукає автора нового ескізу великого Державного герба України
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