Ведуча ТСН захворіла на Covid-19

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Разом з нею захворіли двоє дітей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 серпня, стало відомо, що українська телеведуча Марічка Падалко, яка працює на ТСН, захворіла на коронавірус. Також китайський вірус підхопили її двоє дітей. Чоловік і молодша донька здорові.
Про це 44-річна Падалко написала на своїй сторінці у соцмережі. Відомо, що у телеведучої хвороба протікає у легкій формі, а один син встиг одужати.
«За останні два тижні в мене накопичилося багато особистого досвіду через тісний контакт з COVID-19. Я спробувала його систематизувати. І, можливо, комусь він стане в нагоді», - зазначила вона у об’ємному пості.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що коронавірус підхопила політик Юлія Тимошенко та ведуча Оля Фреймут.
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