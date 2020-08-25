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Ще два депутати захворіли на коронавірус – Разумков

Аня Мартинюк 25 серпня 2020, 14:45
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Ще два депутати захворіли на коронавірус – Разумков

Тепер журналістам обмежать доступ в кулуари. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 серпня, голова ВРУ Дмитро Разумков заявив, що ще два народні обранці підхопили смертоносний китайський вірус. В результаті журналістам обмежать доступ в кулуари. Відповідна заява прозвучала після позачергового засідання парламенту.

Імен Дмитро Разумков вирішив не називати. Нагадаємо, 23 серпня стало відомо, що політик Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус. Наразі вона у важкому стані.

 

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