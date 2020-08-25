Рада шукає автора нового ескізу великого Державного герба України

Аня Мартинюк 25 серпня 2020, 14:18

Переможця оголосять у грудні 2020 року.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що в Україні проведуть конкурс на найкращий ескіз великого Державного герба України. Конкурс оголосила ВРУ. За відповідний проект постанови сьогодні, 25 серпня, проголосували 279 депутатів.

До 1 жовтня буде створено оргкомітет та затверджено відповідні положення конкурсу. До 1 листопада буде проведене громадське обговорення ескізу гербу, а до 1 грудня визначено переможця.