Аня Мартинюк 25 серпня 2020, 13:53

Вона в тяжкому стані.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 серпня, стало відомо, що лідер політсили «Батьківщина» Юлія Тимошенко важко переносить хворобу COVID-19. Як повідомляє видання РБК-Україна, стан 59-річної народної обраниці оцінюють як стабільно важкий.

Тимошенко підключили до апарату ШВЛ. Температура тіла політика не опускається нижче 39 градусів.

До слова, дочка Тимошенко Євгенія і зять Артур Чечоткін теж мають позитивний результат тесту на коронавірус. Вони переносять хворобу в легкій формі. Нагадаємо, про хворобу Юлії Тимошенко стало відомо 23 серпня.