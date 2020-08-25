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Вона в тяжкому стані.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 серпня, стало відомо, що лідер політсили «Батьківщина» Юлія Тимошенко важко переносить хворобу COVID-19. Як повідомляє видання РБК-Україна, стан 59-річної народної обраниці оцінюють як стабільно важкий.
Тимошенко підключили до апарату ШВЛ. Температура тіла політика не опускається нижче 39 градусів.
До слова, дочка Тимошенко Євгенія і зять Артур Чечоткін теж мають позитивний результат тесту на коронавірус. Вони переносять хворобу в легкій формі. Нагадаємо, про хворобу Юлії Тимошенко стало відомо 23 серпня.
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