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В Україні буде спекотно – Діденко

Аня Мартинюк 25 серпня 2020, 13:23
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В Україні буде спекотно – Діденко

Український синоптик попередила про значне потепління в країні. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 серпня, український синоптик Наталія Діденко розповіла, що 26 серпня в країні буде суха погода. Її зумовить гребінь високого атмосферного тиску.

«Температура повітря у середу буде помірною на Заході та Півночі, +20+25 градусів. А ось на Півдні, Сході та в більшості центральних областей (окрім Вінницької) буде дуже тепло, до спеки, +25+30 градусів», - уточнила вона.

У столиці опадів не очікується, а температура повітря становитиме +23, +24 градусів. За прогнозом Діденко, потепління можна очікувати 29 та 30 серпня.

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