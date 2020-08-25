В Україні буде спекотно – Діденко

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Український синоптик попередила про значне потепління в країні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 серпня, український синоптик Наталія Діденко розповіла, що 26 серпня в країні буде суха погода. Її зумовить гребінь високого атмосферного тиску.
«Температура повітря у середу буде помірною на Заході та Півночі, +20+25 градусів. А ось на Півдні, Сході та в більшості центральних областей (окрім Вінницької) буде дуже тепло, до спеки, +25+30 градусів», - уточнила вона.
У столиці опадів не очікується, а температура повітря становитиме +23, +24 градусів. За прогнозом Діденко, потепління можна очікувати 29 та 30 серпня.
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