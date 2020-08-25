На «незалежному» концерті у Києві пісні Вакарчука та Хливнюка виконали без дозволу

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Про це розповіли представники гуртів «Океан Ельзи» та «Бумбокс».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 серпня, стало відомо, що гурти «Океан Ельзи» та «Бумбокс» не давали згоди на використання своїх пісень на концерті з нагоди Дня Незалежності, який відбувся у Києві днем раніше.
Зокрема, про це заявили представники гуртів. Зокрема, на концерті пролунали «Там де нас нема» гурту «Океан Ельзи» та «Вахтерам» гурту «Бумбокс».
«Незалежність - це свобода, повага і до себе, і до інших, в тому числі прав. Здається так банально і ясно? Не всім. З питань використання пісні Океану Ельзи сьогодні вранці - ні, не давали дозволу! Більш того - навіть не зверталися», - зазначила Вікторія Хоменко.
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Уривки пісень заспівали Вєрка Сердючка і група «Время и Стекло».
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