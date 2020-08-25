Депутати України проголосували за підняття розміру мінімалки

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З вересня вона становитиме 5000 грн.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 серпня, ВРУ ухвалила закон про збільшення розміру мінімалки. Так, з 1 вересня вона складе 5 тисяч гривень. Свій голос «за» віддали 295 народних обранців. 8 проголосували проти такої ініціативи.
Варто зазначити, що зростання мінімальної зарплати відбулось на 5,86%. На сьогодні розмір мінімалки становить 4723 грн.
До слова, автором відповідного законопроекту є сам президент Володимир Зеленський.
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