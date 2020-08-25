Депутати України проголосували за підняття розміру мінімалки

Аня Мартинюк 25 серпня 2020, 12:15

З вересня вона становитиме 5000 грн.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 серпня, ВРУ ухвалила закон про збільшення розміру мінімалки. Так, з 1 вересня вона складе 5 тисяч гривень. Свій голос «за» віддали 295 народних обранців. 8 проголосували проти такої ініціативи.

Варто зазначити, що зростання мінімальної зарплати відбулось на 5,86%. На сьогодні розмір мінімалки становить 4723 грн.

До слова, автором відповідного законопроекту є сам президент Володимир Зеленський.