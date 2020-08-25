У Києві помітили бетмобіль

Аня Мартинюк 25 серпня 2020, 11:38

У Мережі активно обговорюють появу на столичних вулицях дорогого авто.

Новину передає «Преса України».

На одній із парковок Києва помітили автомобіль невідомої марки. Очевидці виклали фото на сторінці topgircomua в Instagram.

«Нічого незвичайного, просто Бетмен приїхав поїсти бургери або буріто», - такими словами підписали знімок автори.

«Що тільки Києвом не їздить, і кібертраки…», - йдеться у повідомленні.

До слова, раніше в Харкові помітили ексклюзивний автомобіль BMW i8 Protonic Frozen Yellow Edition.