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У Києві помітили бетмобіль

Аня Мартинюк 25 серпня 2020, 11:38
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У Києві помітили бетмобіль

У Мережі активно обговорюють появу на столичних вулицях дорогого авто.

Новину передає «Преса України».

На одній із парковок Києва помітили автомобіль невідомої марки. Очевидці виклали фото на сторінці topgircomua в Instagram.

«Нічого незвичайного, просто Бетмен приїхав поїсти бургери або буріто», - такими словами підписали знімок автори. 

«Що тільки Києвом не їздить, і кібертраки…», - йдеться у повідомленні.

До слова, раніше в Харкові помітили ексклюзивний автомобіль BMW i8 Protonic Frozen Yellow Edition.  

 

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