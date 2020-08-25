У Києві помітили бетмобіль

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Новину передає «Преса України».
На одній із парковок Києва помітили автомобіль невідомої марки. Очевидці виклали фото на сторінці topgircomua в Instagram.
«Нічого незвичайного, просто Бетмен приїхав поїсти бургери або буріто», - такими словами підписали знімок автори.
«Що тільки Києвом не їздить, і кібертраки…», - йдеться у повідомленні.
До слова, раніше в Харкові помітили ексклюзивний автомобіль BMW i8 Protonic Frozen Yellow Edition.
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10:27: У Київській області 12-річний син поліцейського безкарно керує автомобілем
09:49: Українські трудові мігранти бажають залишитися в Польщі – дослідження
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