В Україні 1658 нових хворих на коронавірус

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В МОЗ представили свіжу статистику щодо захворювання на коронавірус 09:54
В МОЗ представили свіжу статистику.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 серпня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу лабораторно було виявлено1658 нових хворих на коронавірус. Тепер загальна кількість виявлених хворих в Україні склала 108 415 осіб.
З них 2318 летальних випадків. За минулу добу померли 25 людей.
Найбільше нових хворих у Чернівецькій області 204. Загальна кількість хворих тут – 9371. У Києві 130 нових випадків та 12 153 всього випадків. Ситуація в областях наступна.
Вінницька область — 3649 випадків;
Волинська область — 5187 випадків;
Дніпропетровська область — 2050 випадків;
Донецька область — 1238 випадків;
Житомирська область — 2923 випадки;
Закарпатська область — 7063 випадки;
Запорізька область — 1407 випадків;
Івано-Франківська область — 8154 випадки;
Кіровоградська область — 769 випадків;
Київська область — 5115 випадків;
Львівська область — 13 389 випадків;
Луганська область — 244 випадки;
Миколаївська область — 1004 випадки;
Одеська область — 6166 випадків;
Полтавська область — 677 випадків;
Рівненська область — 8644 випадки;
Сумська область — 1246 випадків;
Тернопільська область — 4923 випадки;
Харківська область — 7807 випадків;
Херсонська область — 337 випадків;
Хмельницька область — 2047 випадків;
Черкаська область — 1300 випадків;
Чернігівська область — 1552 випадки.
Інформація з зон кризової ситуації відсутня.
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