В Україні 1658 нових хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 25 серпня 2020, 11:07

В МОЗ представили свіжу статистику.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 серпня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу лабораторно було виявлено1658 нових хворих на коронавірус. Тепер загальна кількість виявлених хворих в Україні склала 108 415 осіб.

З них 2318 летальних випадків. За минулу добу померли 25 людей.

Найбільше нових хворих у Чернівецькій області 204. Загальна кількість хворих тут – 9371. У Києві 130 нових випадків та 12 153 всього випадків. Ситуація в областях наступна.

Вінницька область — 3649 випадків;

Волинська область — 5187 випадків;

Дніпропетровська область — 2050 випадків;

Донецька область — 1238 випадків;

Житомирська область — 2923 випадки;

Закарпатська область — 7063 випадки;

Запорізька область — 1407 випадків;

Івано-Франківська область — 8154 випадки;

Кіровоградська область — 769 випадків;

Київська область — 5115 випадків;

Львівська область — 13 389 випадків;

Луганська область — 244 випадки;

Миколаївська область — 1004 випадки;

Одеська область — 6166 випадків;

Полтавська область — 677 випадків;

Рівненська область — 8644 випадки;

Сумська область — 1246 випадків;

Тернопільська область — 4923 випадки;

Харківська область — 7807 випадків;

Херсонська область — 337 випадків;

Хмельницька область — 2047 випадків;

Черкаська область — 1300 випадків;

Чернігівська область — 1552 випадки.

Інформація з зон кризової ситуації відсутня.