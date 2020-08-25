Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності
  • Голова ВООЗ висловився з приводу завершення пандемії коронавірусу
  • Ближче до навчального року Україна демонструє невтішну статистику щодо Covid-19

У Київській області 12-річний син поліцейського безкарно керує автомобілем

Аня Мартинюк 25 серпня 2020, 10:27
Версія для друку
У Київській області 12-річний син поліцейського безкарно керує автомобілем

Відео інциденту представили на інтернет-сторінці «Зупини Лося». 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 25 серпня, в інтернет-спільноті «Зупини Лося» показали, як у селі Лебедівка, Вишгородського району Київської області, автомобілем керує молодий водій.

Як зазначається, за кермом авто з номерними знаками АВ 5776 ВМ знаходився 12-річний син поліцейського. Його ім’я не називають. На відео видно, що у сірому легковому автомобілі Lanos також є двоє неповнолітніх пасажирів.

«Абсолютно вільно та безкарно розтинає селом! Оточуючі розуміють! Йому - можна!» - йдеться у дописі під відео.

Увага! Присутня ненормативна лексика!

Інтернет-спільнота тим часом відзначила, що, ймовірно, після публікації відео батько хлопця може стати колишнім поліцейським.

Читайте також:

 

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції