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Відео інциденту представили на інтернет-сторінці «Зупини Лося».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 серпня, в інтернет-спільноті «Зупини Лося» показали, як у селі Лебедівка, Вишгородського району Київської області, автомобілем керує молодий водій.
Як зазначається, за кермом авто з номерними знаками АВ 5776 ВМ знаходився 12-річний син поліцейського. Його ім’я не називають. На відео видно, що у сірому легковому автомобілі Lanos також є двоє неповнолітніх пасажирів.
«Абсолютно вільно та безкарно розтинає селом! Оточуючі розуміють! Йому - можна!» - йдеться у дописі під відео.
Увага! Присутня ненормативна лексика!
Інтернет-спільнота тим часом відзначила, що, ймовірно, після публікації відео батько хлопця може стати колишнім поліцейським.
10:27: У Київській області 12-річний син поліцейського безкарно керує автомобілем
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