У Київській області 12-річний син поліцейського безкарно керує автомобілем

Аня Мартинюк 25 серпня 2020, 10:27

Відео інциденту представили на інтернет-сторінці «Зупини Лося».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 серпня, в інтернет-спільноті «Зупини Лося» показали, як у селі Лебедівка, Вишгородського району Київської області, автомобілем керує молодий водій.

Як зазначається, за кермом авто з номерними знаками АВ 5776 ВМ знаходився 12-річний син поліцейського. Його ім’я не називають. На відео видно, що у сірому легковому автомобілі Lanos також є двоє неповнолітніх пасажирів.

«Абсолютно вільно та безкарно розтинає селом! Оточуючі розуміють! Йому - можна!» - йдеться у дописі під відео.

Увага! Присутня ненормативна лексика!

Інтернет-спільнота тим часом відзначила, що, ймовірно, після публікації відео батько хлопця може стати колишнім поліцейським.