Українські трудові мігранти бажають залишитися в Польщі – дослідження

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Нове дослідження показало, що настрої українців щодо переїзду до Польщі змінилися.
Новину передає «Преса України».
Аналітичний центр компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal представив результати дослідження Національного банку Польщі. Як виявилось, українські заробітчани, які трудяться у Польщі, бажають або планують залишитися у Польщі.
За словами експертів, якщо українці більше виїжджатимуть у Польщу для постійного проживання, то трудові мігранти будуть менше перераховувати коштів в Україну.
Так, у 2015 році 80% опитаних українців планували перебувати у Польщі до одного року. У 2020 році 52% українців планують залишитися на понад 3 роки.
«Кожен третій (31%) працює в Польщі українець має плани, які стосуються безпосередньо асиміляції в Польщі», - йдеться у повідомленні.
Також відзначається, що серед українців зростає попит на вакансії для сімейних пар.
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