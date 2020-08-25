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Нацбанк зміцнив гривню до долара та євро

Аня Мартинюк 25 серпня 2020, 09:15
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Нацбанк зміцнив гривню до долара та євро

Офіційна гривня в Україні продемонструвала зміцнення до  провідних іноземних валют на 9 копійок.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 25 серпня, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,39 грн. Долар США здешевів у ціні на 9 копійок. Тим часом офіційний курс гривні до євро становить 32,55 грн. Гривня забрала у європейської валюти теж 9 копійок.

Готівкові курси валют наступні. Купівля долара відбувається за 27,32 грн. Продаж долара відбувається за 27,61 грн. Купівля євро проходить за 31,93 грн, а продаж за 32,55 грн.

Раніше українські експерти пропонували українцям тримати різну валюту, і долари і гривні.

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