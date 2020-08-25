Через пандемію загроза збоку ІДІЛ знизилася – експерт ООН

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Все через обмеження пересування між країнами.
Новину передає «Преса України».
Глава Контртерористичного управління ООН Володимир Воронков висловив думки з приводу ісламістів угрупування ІДІЛ та пандемії коронавірусу. За його словами, завдяки пандемії загрози нападів бойовиків терористичної угруповання знизилися через різноманітні обмеження, які були введені різними країнами.
Зокрема, обмеження пересування. Як відомо, найчастіше ісламісти робили шкоду в Іраку та Сирії.
Довідка: Терористичне угрупування «Ісламська держава», або ж ІДІЛ, було утворене в Іраку в 2006 році. Влітку 2014-го бойовики угруповання встановили контроль над деякими територіями Сирії та Іраку і проголосили халіфат зі столицею в Мосулі. З серпня 2014 року США наносять авіаудари по позиціях «Ісламської держави». Також для боротьби з терористами була сформована міжнародна коаліція.
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