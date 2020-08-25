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Кім Чен Ин впав у кому - ЗМІ

Аня Мартинюк 25 серпня 2020, 07:57
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Кім Чен Ин впав у кому - ЗМІ

Про це повідомило видання New York Post, посилаючись на джерела.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин впав у кому. Таку новину 24 серпня висвітлило американське видання New York Post. Видання посилається на заяву колишнього помічника покійного президента Південної Кореї Кім Де Чжун - Чан Сон Мина.

За його словами, Кім Чен Ин «знаходиться в комі, але його життя не закінчилося». До слова, раніше у ЗМІ активно поширювалися новини, що стан здоров’я Кім Чен Ина значно погіршився після операції на серці.

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