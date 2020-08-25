Сашко Положинський не прийняв орден від Зеленського

Через пандемію загроза збоку ІДІЛ знизилася – експерт ООН 08:38
У Казахстані заявили про винахід вакцини від коронавірусу 14:36
Президент та перша леді України поклали квіти до пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні 14:13
В Україні працюватиме нова електронна процедура отримання віз 13:47
Відомий художник запропонував новий дизайн банкноти з Лесею Українкою 12:52
Сергій Міхалок отримав від Зеленського звання «Заслуженого артиста України» 12:18
29 днів – Зеленський виступив з промовою з нагоди Дня Незалежності 10:30
В МОЗ представили свіжу статистику щодо захворювання на коронавірус 09:54
Білоруська опозиція заявила про підготовку до конституційного референдуму 07:36
В Іспанії затримали двох британців за відмову вдягнути маску у літаку 11:37
Потенційний кандидат в мери Луцька пояснив, чому так зробив.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 24 серпня, у День Незалежності України, відомий український музикант Олександр Положинський не прийняв нагороду від президента Володимира Зеленського. Як відомо, український лідер присудив йому та іншим діячам культури орден «За заслуги».
На своїй сторінці у соцмережі музикант записав звернення до Зеленського у дещо непривітному тоні. За його словами, сьогодні багато людей заслуговують на високу державну нагороду.
«Ордена і медалі залиште тим, кому вони потрібні і хто їх заслуговує», - зазначив він.
До слова, раніше Положинський натякнув, що може балотуватися на пост мера Луцька.
08:38: Через пандемію загроза збоку ІДІЛ знизилася – експерт ООН
07:57: Кім Чен Ин впав у кому - ЗМІ
14:36: У Казахстані заявили про винахід вакцини від коронавірусу
14:13: Президент та перша леді України поклали квіти до пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні
13:47: В Україні працюватиме нова електронна процедура отримання віз
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.