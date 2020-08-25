Сашко Положинський не прийняв орден від Зеленського

Аня Мартинюк 25 серпня 2020, 07:32

Потенційний кандидат в мери Луцька пояснив, чому так зробив.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 24 серпня, у День Незалежності України, відомий український музикант Олександр Положинський не прийняв нагороду від президента Володимира Зеленського. Як відомо, український лідер присудив йому та іншим діячам культури орден «За заслуги».

На своїй сторінці у соцмережі музикант записав звернення до Зеленського у дещо непривітному тоні. За його словами, сьогодні багато людей заслуговують на високу державну нагороду.

«Ордена і медалі залиште тим, кому вони потрібні і хто їх заслуговує», - зазначив він.

До слова, раніше Положинський натякнув, що може балотуватися на пост мера Луцька.