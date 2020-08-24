SkyUp вводить плату за реєстрацію в аеропорту

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Платити чималу суму за посадовий талон доведеться не всім.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що авіакомпанія SkyUp вирішила брати з мандрівників плату за реєстрацію в аеропорту. Так, платити доведеться більшості категорій пасажирів регулярних рейсів.
У прес-службі компанії зазначили, що нововведення діятиме з 1 вересня 2020 року для внутрішніх рейсів, а з 1 жовтня для міжнародних.
Вартість послуги складе 18 євро в еквіваленті національної валюти. Не платити зможуть люди старше 60 років, люди з інвалідністю I і II групи, учасники АТО та ООС. Варто зазначити, що будь-хто зможе безкоштовно зареєструватися в режимі онлайн на сайті SkyUp.
14:36: У Казахстані заявили про винахід вакцини від коронавірусу
14:13: Президент та перша леді України поклали квіти до пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні
13:47: В Україні працюватиме нова електронна процедура отримання віз
12:52: Відомий художник запропонував новий дизайн банкноти з Лесею Українкою
12:18: Сергій Міхалок отримав від Зеленського звання «Заслуженого артиста України»
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