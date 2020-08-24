SkyUp вводить плату за реєстрацію в аеропорту

Аня Мартинюк 24 серпня 2020, 14:58

Платити чималу суму за посадовий талон доведеться не всім.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що авіакомпанія SkyUp вирішила брати з мандрівників плату за реєстрацію в аеропорту. Так, платити доведеться більшості категорій пасажирів регулярних рейсів.

У прес-службі компанії зазначили, що нововведення діятиме з 1 вересня 2020 року для внутрішніх рейсів, а з 1 жовтня для міжнародних.

Вартість послуги складе 18 євро в еквіваленті національної валюти. Не платити зможуть люди старше 60 років, люди з інвалідністю I і II групи, учасники АТО та ООС. Варто зазначити, що будь-хто зможе безкоштовно зареєструватися в режимі онлайн на сайті SkyUp.