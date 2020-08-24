У Казахстані заявили про винахід вакцини від коронавірусу

Аня Мартинюк 24 серпня 2020, 14:36

Вакцина від коронавірусу має назву QazCovid.

Новину передає «Преса України».

Міністр освіти і науки Казахстану Асхат Аймагамбетов зробив важливу заяву. За його словами, доклінічні випробування інактивованої вакцини під назвою QazCovid завершені. Мова йде про вакцину від коронавірусу.

«Близько 25 днів тому наші колеги-розробники отримали вакцину. Ми бачимо по імуноглобулінах M і G вибухове зростання антитіл. За результатами доклінічних випробувань ми оцінили пірогенність (здатність препарату підвищувати температуру тіла – Ред.) і алергенність вакцини. Попередні результати дуже хороші», - заявив міністр.

Відомо, що одним із перших вакцину випробував на собі її розробник - доктор ветеринарних наук Леспек Кутумбетов.