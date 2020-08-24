У Казахстані заявили про винахід вакцини від коронавірусу

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Вакцина від коронавірусу має назву QazCovid.
Новину передає «Преса України».
Міністр освіти і науки Казахстану Асхат Аймагамбетов зробив важливу заяву. За його словами, доклінічні випробування інактивованої вакцини під назвою QazCovid завершені. Мова йде про вакцину від коронавірусу.
«Близько 25 днів тому наші колеги-розробники отримали вакцину. Ми бачимо по імуноглобулінах M і G вибухове зростання антитіл. За результатами доклінічних випробувань ми оцінили пірогенність (здатність препарату підвищувати температуру тіла – Ред.) і алергенність вакцини. Попередні результати дуже хороші», - заявив міністр.
Відомо, що одним із перших вакцину випробував на собі її розробник - доктор ветеринарних наук Леспек Кутумбетов.
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