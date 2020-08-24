У Казахстані заявили про винахід вакцини від коронавірусу 14:36
Президент та перша леді України поклали квіти до пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні 14:13
В Україні працюватиме нова електронна процедура отримання віз 13:47
Відомий художник запропонував новий дизайн банкноти з Лесею Українкою 12:52
Сергій Міхалок отримав від Зеленського звання «Заслуженого артиста України» 12:18
29 днів – Зеленський виступив з промовою з нагоди Дня Незалежності 10:30
В МОЗ представили свіжу статистику щодо захворювання на коронавірус 09:54
Білоруська опозиція заявила про підготовку до конституційного референдуму 07:36
В Іспанії затримали двох британців за відмову вдягнути маску у літаку 11:37
У Флориді та Техасі розповсюдять орду генетично модифікованих комарів 10:51
Селюки та рагулі – Сніжана Єгорова описала українських захисників батьківщини 10:14
Голова ВООЗ висловився з приводу завершення пандемії коронавірусу 09:01
Про це розповіли у прес-службі Офісу президента.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України президент України Володимир Зеленський та перша леді країни Олена Зеленська вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні. У прес-службі Офісу президента представили фото з місця події.
«Глава держави та перша леді поклали квіти до пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві та вшанували пам’ять загиблих під час Революції Гідності уклоном голови», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з нагоди 29-ї річниці незалежності у Києві проходять урочистості. Так, відомі зірки влаштували шоу, а президент роздав нагороди.
14:36: У Казахстані заявили про винахід вакцини від коронавірусу
14:13: Президент та перша леді України поклали квіти до пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні
13:47: В Україні працюватиме нова електронна процедура отримання віз
12:52: Відомий художник запропонував новий дизайн банкноти з Лесею Українкою
12:18: Сергій Міхалок отримав від Зеленського звання «Заслуженого артиста України»
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.