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Президент та перша леді України поклали квіти до пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні

Аня Мартинюк 24 серпня 2020, 14:13
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Президент та перша леді України поклали квіти до пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні

Про це розповіли у прес-службі Офісу президента.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України президент України Володимир Зеленський та перша леді країни Олена Зеленська вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні. У прес-службі Офісу президента представили фото з місця події.

«Глава держави та перша леді поклали квіти до пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві та вшанували пам’ять загиблих під час Революції Гідності уклоном голови», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з нагоди 29-ї річниці незалежності у Києві проходять урочистості. Так, відомі зірки влаштували шоу, а президент роздав нагороди.

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