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В Україні працюватиме нова електронна процедура отримання віз

Аня Мартинюк 24 серпня 2020, 13:47
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В Україні працюватиме нова електронна процедура отримання віз

Скористатися новою послугою мандрівники зможуть з листопада. 

Новину передає «Преса України».

Кабінет міністрів України вирішив прискорити процедуру отримання віз. Тепер їх оформлюватимуть по-новому. А саме з 1 листопада поточного року.

«З 1 листопада 2020 року українські електронні візи (е-Візи) будуть оформлятися за новою, сучасною і зручною процедурою», - розповіли у прес-службі МЗС України.

Відповідне рішення було ухвалене урядом сьогодні, 24 серпня.

 

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