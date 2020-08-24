У 2020 році Балі не прийматиме туристів

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Причина – погіршення епідеміологічної ситуації.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 серпня, іноземні ЗМІ повідомили, що популярний острів Балі вирішив не пускати до себе іноземних туристів до кінця року. Раніше повідомлялось, що індонезійській острів стане відкритим осінню, однак, лише для внутрішніх туристів.
Відповідну заяву зробив губернатор Балі Ваян Костера. Його слова навело видання «Bloomberg».
«Ситуація не сприяє тому, щоб іноземні туристи могли приїжджати в Індонезію, в тому числі на Балі», - заявив Костер.
Нагадаємо, після того, як робітники та мігранти повернулися на Балі, рівень захворюваності на коронавірус одразу підскочив. У минулі вихідні на острові підтвердили 4513 випадків захворювання і 52 смерті.
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