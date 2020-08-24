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Свій варіант представив Давид Чичкан.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 серпня, відомий український художник Давид Чичкан, який раніше зробив ілюстрації до «Адміністративного кодексу України», представив у соцмережі свій варіант дизайну банкноти номіналом 200 гривень, на якій зображена українська поетеса Леся Українка.
«Давно хотів намалювати цю роботу, і розпочати з неї серію, тож розробив свій варіант 200 гривень.
"Гривня альтернативної України"
"Альтернативна гривня"
"що кажуть нам портрети з купюр"
акварель на папері. 82/42см», - написав він.
Так, на малюнку можна побачити портрет поетеси та її вірш. До слова, основні теми Давида Чичкана соціально-політичні.
12:52: Відомий художник запропонував новий дизайн банкноти з Лесею Українкою
12:18: Сергій Міхалок отримав від Зеленського звання «Заслуженого артиста України»
10:30: 29 днів – Зеленський виступив з промовою з нагоди Дня Незалежності
09:54: В МОЗ представили свіжу статистику щодо захворювання на коронавірус
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