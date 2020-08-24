Відомий художник запропонував новий дизайн банкноти з Лесею Українкою

Аня Мартинюк 24 серпня 2020, 12:52

Свій варіант представив Давид Чичкан.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 серпня, відомий український художник Давид Чичкан, який раніше зробив ілюстрації до «Адміністративного кодексу України», представив у соцмережі свій варіант дизайну банкноти номіналом 200 гривень, на якій зображена українська поетеса Леся Українка.

«Давно хотів намалювати цю роботу, і розпочати з неї серію, тож розробив свій варіант 200 гривень.

"Гривня альтернативної України"

"Альтернативна гривня"

"що кажуть нам портрети з купюр"

акварель на папері. 82/42см», - написав він.

Так, на малюнку можна побачити портрет поетеси та її вірш. До слова, основні теми Давида Чичкана соціально-політичні.