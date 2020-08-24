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Сергій Міхалок отримав від Зеленського звання «Заслуженого артиста України»

Аня Мартинюк 24 серпня 2020, 12:18
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Сергій Міхалок отримав від Зеленського звання «Заслуженого артиста України»

Таке ж звання отримав український виконавець Михайло Хома.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України президент Володимир Зеленський присвоїв звання «Заслуженого артиста України» відомому  білоруському солісту групи Brutto і колишньому лідеру групи «Ляпіс Трубецькой» Сергію Міхалку.

«Спасибі тобі! Ти молодець!» - звернувся до співака український лідер.

Тим часом на офіційній сторінці співака у соцмережі з’явилося наступне повідомлення: 

«Президент України Володимир Зеленський присвоїв Сергію Михалку почесне звання «Заслуженого артиста України». Вітаємо нашого художнього керівника! Слава Україні! Живе Білорусь!».

Також нагороду отримав український співак Михайло Хома, більш відомий як DZIDZIO.

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